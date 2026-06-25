I convocati del ct Bollini per l’Europeo Under19 in Galles: ci sono Vannucchi e il figlio d’arte Comotto

Nelle scorse settimane era stato incluso nella lista dei convocati per le qualificazioni all’Europeo Under19 e, dopo la conquista ufficiale del “pass”, adesso farà parte anche della squadra che parteciperà al torneo. Stiamo parlando del portiere della Fiorentina Tommaso Vannucchi, quest’anno in prestito al Cosenza in Serie C, che si conferma tra i migliori portieri emergenti. Il portierato viola è stato infatti convocato dal ct dell'Italia Alberto Bollini per gli Europei Under 19, in programma dal 28 giugno all’11 luglio in Galles.

L'Under 19 è pronta per l'Europeo: in palio c'è anche il Mondiale

Gli Azzurrini partiranno domani alla volta di Conwy, dove faranno il loro esordio lunedì 29 giugno contro la Serbia (ore 16 locali, 17 italiane), per poi affrontare la Croazia giovedì 2 luglio (ore 14 locali, 15 italiane), prima di chiudere la fase a gironi domenica 5 luglio (ore 16 locali, 17 italiane) contro l’Ucraina. Come sottolineato dal sito ufficiale della FIGC, oltre al titolo europeo, che l’Italia ha vinto l’ultima volta nel 2023 a Malta, in palio c’è anche il pass per il prossimo Mondiale Under 20, che si disputerà nel 2027 in Azerbaigian e Uzbekistan. A qualificarsi saranno le quattro semifinaliste della rassegna continentale e la vincente dello spareggio tra le terze classificate dei due gironi.

La lista ufficiale dei convocati di Bollini

Questa la lista completa diramata dal ct Bollini questo pomeriggio:

Portieri: Massimo Pessina (Bologna), Tommaso Vannucchi (Cosenza);

Difensori: Matteo Cocchi (Inter), Cristiano De Paoli (Como), Mattia Marello (Inter), Federico Nardin (Roma), Andrea Natali (AZ Alkmaar), Niccolò Rizzo (Juventus), Francesco Verde (Juventus);

Centrocampisti: Federico Coletta (Benfica), Christian Comotto (Spezia), Mattia Liberali (Catanzaro), Matteo Mantini (Grasshopper), Emanuele Sala (Milan), Samuel Wiafe (Modena);

Attaccanti: Antonio Arena (Roma), Javison Osarumwense Idele (Atalanta), Destiny Onoguekhan Elimoghale (Juventus), Jamal Iddrissou (Inter), Mattia Mosconi (Inter).