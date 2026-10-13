Cassano: "Se Fagioli è il futuro dell'Italia siamo a zero. È monopasso e non dà niente, meglio Locatelli"

L'ex calciatore Antonio Cassano ha parlato durante una Youtube del canale Viva el Futbol, tornando a criticare il centrocampista della Fiorentina Nicolò Fagioli sotto vari aspetti.

‘Fagioli non dà niente, se è lui il futuro dell’Italia'

“Le prime partite con Grosso, Fagioli è stato improponibile. Poi, bravo anche Vanoli, che a me non piace per l'idea di gioco che ha, è tornato a fare delle buone partite. Se però questo è il futuro della nostra nazionale e bisogna ripartire da Fagioli vuol dire che siamo ancora a zero perché a me come giocatore non mi dà niente. Nella sua scarsezza, perché a me non piace, come mediano preferisco tutta la vita Locatelli. E Locatelli non mi piace, ma Fagioli non mi dà veramente niente".

‘Meglio puntare su Romano’

"È monopasso, va a un cilindro. Tecnicamente ogni tanto dovrebbe giocare anche in avanti. Fagioli fa sempre lo stesso, ma è un lancio lungo o un’imbucata. Se io devo pensare che il futuro della nazionale si basa su Fagioli al centro del centrocampo allora preferisco puntare su Romano. Quanto ancora lo dobbiamo aspettare?".