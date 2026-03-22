L'analisi del pareggio ottenuto dalla Fiorentina con l'Inter è stata fatta dal centrale viola, Luca Ranieri: “Abbiamo fatto una partita incredibile e abbiamo visto uno stadio che ci ha spinto dall’inizio fino alla fine. Ci aspetta adesso un’altra partita fondamentale a Verona e ci faremo trovare pronti”.

“Il rammarico è finito. La Fiorentina degli anni passati giocava per altri obiettivi, adesso ci dobbiamo mettere tutti l’elmetto e fare altre partite come stasera. Di riunioni ne abbiamo fatte tante, a un certo punto facevamo più riunioni che allenamenti. Siamo migliorati, adesso stiamo tutti bene e siamo contenti per le prestazioni che stiamo facendo”.

Poi: “Fisicamente adesso stiamo bene, abbiamo lavorato molto sull’aspetto fisico e mentale e anche in campo credo che questo si stia vedendo, tranne nel passo falso a Udine. Il click forse c’è stato col Como, una prestazione diversa rispetto al passato. Penso solo all’errore che ho fatto ad inizio partita, me lo sono lasciato sfuggire, poi Barella gli ha messo davvero una grande palla”.

Sulla quota salvezza: “Sicuramente si sta alzando, non si raggiungerà il traguardo in tempo breve. Pensiamo di andare a Verona a fare una grande partita, anche se stasera andiamo a casa soddisfatti per risultato e prestazione”.