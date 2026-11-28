Che scoppola per la Fiorentina Under 17! La Roma rifila ai viola sette reti riaffermando la propria egemonia
Brutto pomeriggio per la Fiorentina Under 17, coi viola che sono stati travolti dai pari età giallorossi con un passivo di addirittura sette reti!
Una partita a senso unico
La Roma ribadisce il suo strapotere nel girone con una prestazione da incorniciare, con la squadra di Polverini che ha travolto la Fiorentina, prima inseguitrice, con un netto 7-0, allungando ulteriormente in vetta alla classifica.
La cronaca del match
La Roma la sblocca con la rovesciata di Giannelli, che inaugura la festa capitolina ed apre la goleada giallorossa, impreziosita dalla tripletta di un super Basile e dalle reti di Dattilo, D’Ambrosi e Antonetti. Una dimostrazione di forza impressionante da parte della Roma, mentre ai ragazzi di mister Cristiani non rimane che leccarsi le ferite ed imparare da questa partita.