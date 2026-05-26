Sottil: "Non è stata una stagione semplice, soprattutto fuori dal campo. Non ho potuto mostrare il vero Riccardo"
L'attaccante della Fiorentina in prestito al Lecce Riccardo Sottil ha mandato un messaggio all'ambiente giallorosso dopo la salvezza raggiunta, ma una stagione tra molte ombre e poche luci per il classe 1999. Questo quanto si legge in una story condivisa sui suoi social.
Le parole di Sottil
“Quest’anno non è stato semplice, soprattutto fuori dal campo. Purtroppo gli infortuni fanno parte del calcio e nella vita ci sono situazioni contro cui non puoi fare molto. È stato un periodo duro, difficile da accettare e da vivere, perché dentro avevo tanta voglia di aiutare la squadra e dare tutto per questi colori”.
"Non ho mostrato il vero Riccardo"
“Mi dispiace non aver potuto mostrare il vero Riccardo, quello che conoscete e che avrebbe voluto dare di più al gruppo e alla città. Nonostante tutto, ho continuato a lottare ogni giorno senza mollare mai. E vedere il U.S. Lecce raggiungere la salvezza rende tutto ancora più speciale. Grazie a chi mi è stato vicino in questo percorso”.