C'è solo un certo Bellingham che fa meglio di Mastantuono su un fondamentale in tutta Europa
Franco Mastantuono. Foto: Fiorentinanews.com
Il portale specializzato in statistiche DataMB ha analizzato quelli che sono i dati sui duelli vinti nei top 5 campionati Europei, che comprendono anche la Serie A.
Solo Bellingham meglio di Mastantuono
Solo Jude Bellingham al Real Madrid fa meglio di Franco Mastantuono. Il centrocampista dei Blancos ne LaLiga ha vinto 132 duelli in questa prima parte di stagione, appena in più del fantasista della Fiorentina, fermo a 128.
Cosa si intende?
Per “duelli vinti” si intendono i confronti diretti — a terra o in aria — in cui un giocatore ha la meglio sull’avversario per il possesso del pallone. Presente anche in classifica al terzo posto Charles De Ketelaere dell'Atalanta.
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