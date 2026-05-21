Bucciantini: “Vanoli ha preso la Fiorentina ultima e l'ha salvata in anticipo. Una conferma scontata ovunque... tranne che a Firenze"

Il giornalista e tifoso della Fiorentina Marco Bucciantini ha parlato a Radio Sportiva, esprimendo le proprie sensazioni in merito ad una conferma o meno di Paolo Vanoli sulla panchina gigliata.

‘Ha preso squadra ultima e l’ha salvata con anticipo’

“Vanoli merita la conferma, è in una posizione in questo momento non popolare a Firenze, mentre curiosamente è scontata fuori Firenze. Ha preso una squadra ultima in classifica e l’ha salvata con anticipo e con una media punti molto alta dopo le prime difficili 5 partite, 1.6 di media, che è grosso modo il valore delle migliori versioni della Fiorentina di Commisso, attestatesi sui 60 punti, con Italiano e Palladino”.

‘Il merito ha un valore, e Vanoli…’

“Si merita la conferma perché un conto è fare ciò che ha fatto dall’inizio con una squadra che parte bene, un altro è farlo con una squadra che aveva 6 punti dopo 15 partite, 10 punti di distacco dalla salvezza. Se poi la Fiorentina vuole fare un’altra scelta, perché vuole in tutti i modi dare un segno di discontinuità da tutto ciò che è accaduto in questa stagione, e perché vuole dimenticare una stagione deludente, può farlo. Però ritengo che il merito abbia un valore, e Vanoli meriti la conferma”.

‘Italiano e Palladino vanno entrambi bene per il Napoli’

“Palladino al Napoli? In altri posti i giovani che fanno bene vanno subito in una grande squadra, Palladino è comunque già in una grande squadra perché l’Atalanta è una delle squadre forti del calcio italiano, quella che ha fatto più distanza in Champions, l’unica arrivata alla seconda fase. Per il Napoli andrebbe bene anche Italiano… ma credo che ci andrà Sarri”.