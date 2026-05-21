Serena: "Vanoli ha un'etichetta che non piace. Ogni singolo atteggiamento fa vedere che i giocatori sono con lui"

Parole di supporto ma non certamente scontate. Sono quelle spese dall'ex giocatore della Fiorentina, Michele Serena, a sostegno dell'attuale tecnico viola, Paolo Vanoli.

“Tutti sono con lui”

"Ne ho vissute di stagioni così - racconta Serena a La Nazione - vi garantisco che non sempre quando si cambia allenatore i risultati migliorano. Ci vuole tempo e lavoro. Anche sul gruppo. lo ho visto tutte le gare della Fiorentina, vi garantisco che ogni singolo atteggiamento dei calciatori, in campo e in panchina, lascia intendere che sono tutti con lui".

“Vanoli ha un'etichetta che non piace”

"Non lo so. Di certo nel calcio si vive di etichette. Probabilmente Vanoli ne ha una che non piace. Invece vedo che ci sono allenatori che trovano sempre panchina pur non ottenendo grandi risultati. Paolo ha dimostrato sul campo di meritare la conferma in un'annata nata male. Chi garantisce che un suo eventuale successore possa fare meglio?".