Paratici chiama Manna per una pazza idea: ci presti Lang? Un acquisto che sarebbe proibitivo

A caccia di esterni e di occasioni magari anche un po' ‘sopra livello’ ma su giocatori in cerca di riscatto, com'è Noa Lang, olandese classe ‘99 che a Napoli con Conte ha trovato pochissimo spazio e che ha chiuso la stagione in prestito al Galatasaray.

Pazza idea

La ’pazza idea' della Fiorentina ha i suoi connotati, secondo La Nazione: Paratici ne avrebbe già parlato con il ds napoletano Manna.

Lang al momento è impegnato al Mondiale con l'Olanda e il suo futuro è tutto da scrivere: non resterà in Turchia ma è da vedere che il Napoli con Allegri punti su di lui. Per questo l'idea così ‘pazza’ potrebbe non essere.

Acquisto proibitivo

Lo sarebbe ben di più un'ipotesi di acquisto considerato che un anno fa i partenopei lo pagarono 25 milioni. Ereditarne il prestito dal club turco invece sarebbe una potenziale, grande, occasione.