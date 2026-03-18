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Parisi: "Cento presenze con la Fiorentina, un numero che raccoglie sacrifici e emozioni. Un ricordo speciale per Commisso e Barone"

Claudio Tirinnanzi /
Fabiano Parisi
Fabiano Parisi. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com

Contro la Cremonese, gara nella quale ha anche trovato il suo primo gol stagionale, Fabiano Parisi ha toccato quota cento presenze con la maglia della Fiorentina addosso. 

“Sacrifici, emozioni e sogni”

Un momento speciale che il giocatore ha voluto celebrare con queste parole: “Cento presenze con questa maglia. Un numero che racchiude sacrifici, emozioni e sogni. Orgoglioso di ogni minuto vissuto in campo”. 

“Un ricordo speciale…”

E inoltre: “Cento presenze che non sarebbero state possibili senza compagni, staff e tifosi. Grazie a tutti per aver fatto parte di questo viaggio e un ricordo speciale al Presidente Rocco e il Direttore Joe (Commisso e Barone ndr)".

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