I convocati dell'Italia per la Nations League: Mancini conferma Fagioli. Ad Amatucci preferito un centrocampista della Primavera del Como
Pochi minuti fa il commissario tecnico della Nazionale Italiana Roberto Mancini ha reso noto la lista dei convocati in vista del doppio impegno di Nations League contro Francia e Belgio. I ct ha convocato ben 31 giocatori, tra i quali figura soltanto un giocatore della Fiorentina.
Mancini convoca 31 giocatori per la Nations League: della Fiorentina c'è solo Fagioli
Stiamo parlando chiaramente del regista gigliato Nicolò Fagioli, ormai confermato in lista da Mancini dopo le buone prestazioni nella sosta di ottobre, nonostante il periodo passato con la maglia della Fiorentina. Nonostante le tante voci su una sua possibile convocazione resta out dai selezionati l'ex centrocampista viola, adesso al Las Palmas, Lorenzo Amatucci: al suo posto è stato convocato Cassano, centrocampista della primavera del Como. Questa la lista completa:
Questo l'annuncio social del ct Roberto Mancini: