Oltre il danno, anche la beffa... Tifosi della Fiorentina bloccati a Londra a causa di uno sciopero

La sfortuna sembra accanirsi contro quei tifosi viola che si sono sorbiti lo scempio di partita della Fiorentina direttamente dal Selhurst Park. Tanti sostenitori della squadra gigliata, oltre ad assistere alla disfatta viola, sono rimasti bloccati a Londra.

Lo sciopero

La causa dei disagi è lo sciopero, indetto dal sindacato UILT-UIL, di tutto il personale Enav, cioè dei controllori italiani del traffico aereo e dei tecnici addetti alla sicurezza. Diverse compagnie aeree hanno annunciato ritardi e possibili disagi, che potrebbero protrarsi oltre la durata effettiva dello sciopero (dalle 13 alle 17).

Oltre il danno…

Oltre il danno anche la beffa per molti sostenitori viola che torneranno da Londra in ritardo e con un giramento di scatole ancora maggiore.