Dzeko: "A Firenze aspettative alte e nessuno le ha rispettate. C'era caos, giocavo poco... ho pensato al ritiro"

Una prima parte di stagione drammatica quella di Edin Dzeko alla Fiorentina, culminata con l'addio a gennaio ma il bosniaco, come raccontato a La Gazzetta dello Sport, aveva meditato addirittura il ritiro:

"In effetti giocavo poco, la situazione della squadra era caotica, stavo pensando di chiudere. Ma dentro di me una vocina mi diceva che non avrei potuto lasciare il calcio da uomo triste. E ho cambiato: avevo bisogno di una squadra che mi facesse giocare con continuità perché il grande obiettivo era partecipare all’ultimo Mondiale.

Cosa è andato storto a Firenze? Capita di non trovarsi bene in un posto. Le aspettative erano alte e nessuno è riuscito a rispettarle".