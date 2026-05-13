Demirović: "Quando avrò un figlio gli dirò, 'Dimentica Superman, ecco Dzeko'. E' il supereroe per eccellenza"

Attaccante dello Stoccarda, bosniaco e grande, grandissimo ammiratore dell'ex centravanti della Fiorentina, Edin Dzeko. Questo in soldoni l'identikit di Ermedin Demirović, che ha avuto parole semplicemente entusiastiche nei confronti dell'attaccante e connazionale.

“E' sempre presente per tutti”

"Edin ha avuto tanto successo nella vita - ha detto Demirovic - eppure riesce ancora a trasmettere a tutti un senso di normalità e a festeggiare con loro. È sempre presente per tutti, ecco perché gode di questa reputazione".

“E' una leggenda”

"Per noi è la più grande leggenda. E per me è il supereroe per eccellenza. Spero di avere un figlio un giorno. Se mai mi chiederà dei supereroi, gli dirò: 'Dimentica Superman, ecco Edin Dzeko!'".