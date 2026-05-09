Rakitic: "Dzeko indispensabile, fantastico se potesse dare il suo contributo in Bundesliga

Praticamente nullo alla Fiorentina, determinante in campo e come uomo-squadra allo Schalke 04. Edin Dzeko è stato questo nel corso della stagione che sta volgendo al termin e che vede lo stesso Schalke avere conquistato la promozione in Bundesliga.

“Dzeko deve dare il suo contributo in Bundesliga”

Alla luce di tutto questo, l'ex giocatore (anche) del club tedesco, Ivan Rakitic, sostiene l'indispensabilità della conferma di Dzeko per il prossimo anno: “Sarebbe auspicabile che rimanesse allo Schalke - ha detto - e che potesse dare il suo contributo anche in Bundesliga”.

“Sarebbe meraviglioso che…"

E poi ha aggiunto: “Sarebbe fantastico vederlo ancora. Non solo per il club e i giovani giocatori, ma per tutta la Bundesliga. Spero che in qualche modo riusciremo a far sì che accada. Sarebbe una cosa meravigliosa per noi tifosi dello Schalke”.