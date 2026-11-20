Il giornalista Leonardo Bardazzi, intervenuto al Pentasport su Radio Bruno, ha commentato vari temi legati alla Fiorentina.

Lacune in difesa

"Ci manca un leader dietro, ma trovare un giocatore del genere non è semplice e a gennaio in particolare. Dragusin è un giocatore che va guidato, ci vuole un libero vecchia maniera e manca una guida anche a centrocampo. Pongracic, per caratteristiche, è molto simile a Dragusin: gli piace portare la palla, ma non ha capacità di guida. Appena è entrato in campo e ha fatto bene, si è fatto male e abbiamo dovuto ricominciare da capo".

Verso Monza

"Lunedì la partita non si può sbagliare, come approccio e determinazione. Giochiamo contro una squadra che aggredirà in ogni zona del campo, quindi la Fiorentina non si può assolutamente permettersi di perdere palla. La squadra perde troppi palloni a centrocampo e la difesa è spesso mal piazzata: su questo deve lavorare Vanoli e sicuramente ci sta lavorando".