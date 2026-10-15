Juventus "aiutata" a Vigo da un ex Fiorentina. L'Atalanta prosegue una settimana coi fiocchi
Dopo il successo del Milan a Salisburgo, arrivano altri due risultati positivi delle italiane in Europa a chiudere una tre giorni iniziata malissimo con le quattro sconfitte su quattro in Champions League. la Juventus vince sul campo del Celta Vigo con il punteggio di 1-2, mentre l'Atalanta batte per 3-1 il Pafos.
Vittoria bianconera dal sapore viola
Trasferta estremamente ostica quella di Vigo per la Juventus. Spagnoli avanti al 18' con la rete di Alvarez e bianconeri che faticano a venire a capo della situazione. Per trovare il pareggio ci vuole il gol di uno dei giocatori più criticati e cioè Woltemade, che segna al 59' su gentile concessione dell'ex giocatore della Fiorentina Marcos Alonso. Nel recupero ancora un sigillo di Kolo Muani che, stavolta, a differenza di quanto accaduto a Cagliari, vale 3 punti. Anche in questo caso dormita di Marcos Alonso, protagonista davvero di una serata da film horror.
Dea, da un tris a un altro
L'Atalanta di Sarri sta finalmente prendendo forma. Dopo il 3-1 rifilato in campionato al Venezia, i nerazzurri iniziano nel migliore dei modi la League Phase di Conference. Bastano 60 secondi ad Elmas per mettere subito in discesa la partita, poi al 18' Raspadori raddoppia su rigore e infine Scamacca al 44' chiude i giochi. Nel finale, i cprioti segnano la rete della bandiera.