Comuzzo sì/Comuzzo no? La Fiorentina riflette, ma se arriva un'offerta importante i viola si siederanno al tavolo. Il punto

La stagione di Pietro Comuzzo è stata da dimenticare. Il difensore classe 2005, dopo uno scorso anno che l'ha visto approdare perfino in Nazionale, non ha bissato le ottime prestazioni della scorsa stagione.

Annata storta

E così il giocatore viola ha vissuto un'annata complicatissima, che lo ha visto in campo 27 volte, subentrando in 9 occasioni. Tanti gli errori, tanta la discontinuità, certificata dal fatto che da febbraio ha giocato solo 328 minuti.

Il futuro

La Fiorentina dovrà capire il da farsi con lui. Al momento ha un contratto fino al 2029 con i viola e un valore di mercato che si aggira intorno ai 20 milioni di euro. Se arrivasse una cifra come le precedenti, la società viola rifletterà sulla possibilità di sedersi al tavolo delle trattative. Le scrive il Corriere dello Sport-Stadio.