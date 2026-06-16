Fidiamoci di Paratici: uno che non è venuto a Firenze a fare la comparsa. Commisso ha trovato con lui il modo per rilanciare

Firenze ed i tifosi della Fiorentina, come spesso accade, sono divisi in due. C’è chi nutre fiducia nel nuovo corso targato Fabio Paratici e chi invece, spesso considerando la società poco ambiziosa, si dice comunque pessimista. Cerchiamo di capire, allora, perché la presenza di un dirigente di cotanta fama dovrebbe essere garanzia di risultati che dovranno arrivare.

Paratici e la corte di tante squadre: ha scelto Firenze in maniera convinta

Fabio Paratici ha lasciato il Tottenham per tornare in Italia, ma lo ha fatto convintissimo della scelta di approdare a Firenze, piazza che non ha il bacino d’utenza delle big, ma che è ambiziosa ed affamata di calcio e di buoni risultati. Scelta confermata anche quando altre società italiane, Roma e Milan su tutte (ma non le sole!), hanno provato a convincerlo a cambiare subito decisione.

E secondo voi un con un palmares ed una carriera come la sua ha preso la decisione di restare alla Fiorentina per fare da comparsa o per ottenere risultati nella norma? Assolutamente no. Siamo certi che abbia ottenuto carta bianca su molte cose, non solamente legate all’aspetto sportivo (i cambiamenti che si stanno realizzando in vari ambiti societari ne sono una possibile testimonianza), e che abbia solo uno chiodo fisso in testa: costruire una grande Fiorentina, sfruttando le potenzialità di Firenze, una delle città più belle del mondo!

Le solite voci sulla vendita della società

Ad intensificare la divisione tra guelfi e ghibellini nel capoluogo toscano ci sono le voci sulla vendita della società che ciclicamente tornano in auge, specie dopo la morte di Rocco Commisso. Nessuno può sapere con certezza come andranno le cose in tal senso, perché bisognerebbe saper leggere il futuro, ma la scelta di un dirigente come Paratici è stata fatta con il significato di continuità da parte della famiglia Commisso e non per traghettare verso una vendita della società.

Un modo per rilanciare e non per scappare: un semplicemente volersi affidare ad un numero uno per riportare risultati e successi a Firenze.