L'Inter perde un centrocampista: salterà la Fiorentina, i dettagli

Tegola per Cristian Chivu: il centrocampista inglese dell'Inter Curtis Jones si è infortunato e starà ai box per almeno 20 giorni.

Salta la Fiorentina

Il centrocampista ex Liverpool salterà varie gare tra Champions League e campionato: Parma, Club Brugge, Bologna, Shakhtar Donetsk e Fiorentina.

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