L'Inter perde un centrocampista: salterà la Fiorentina, i dettagli
Tegola per Cristian Chivu: il centrocampista inglese dell'Inter Curtis Jones si è infortunato e starà ai box per almeno 20 giorni.
Salta la Fiorentina
Il centrocampista ex Liverpool salterà varie gare tra Champions League e campionato: Parma, Club Brugge, Bologna, Shakhtar Donetsk e Fiorentina.
Una risorsa in meno
La sfida tra Inter e Fiorentina è in programma domenica 25 ottobre alle ore 12:30, ma il neo arrivato in casa nerazzurra non ci sarà. Una risorsa in meno, nella comunque foltissima mediana interista. Una gara alla quale, ricordiamo, i gruppi organizzati della Curva Fiesole non si recheranno.
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