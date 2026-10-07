La Curva Fiesole diserterà la trasferta di San Siro contro l'Inter: i dettagli

Il settore ospiti di Marassi sarà completamente esaurito sabato prossimo, 10 ottobre per la sfida alle ore 15:00 contro il Genoa, ma lo stesso invece non accadrà per la successiva trasferta della Fiorentina.

Niente trasferta

Nella gara di San Siro contro l'Inter, in programma domenica 25 ottobre alle ore 12:30, il tifo organizzato viola infatti non si presenterà.

Ecco perché

La Curva Fiesole non sarà presente a Milano: è in atto una protesta che si sta allargando progressivamente nelle varie curve, contro le restrizioni ed il caro biglietti. Lo stesso è accaduto a Firenze, con la curva napoletana che non è stata presente al Franchi per Fiorentina-Napoli, ricevendo anche l'apprezzamento dello stesso tifo organizzato viola.