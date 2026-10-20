Infermeria viola: un giocatore sulla via del recupero. Regna l'incertezza attorno ad Atta
Dopo la sconfitta contro il Como, la Fiorentina comincia a preparare la sfida di San Siro contro l'Inter. Vanoli potrebbe recuperare alcune pedine importanti per il difficile match.
Ranieri in miglioramento
Per il difensore Luca Ranieri, ai box nell'ultima partita di campionato per un problema al piede, filtra fiducia: il dolore causato da un pestone al nervo del piede sta diminuendo. Spazio all'ottimismo dunque per la sfida contro i nerazzurri.
La situazione di Atta
Situazione più complicata, invece, per Atta. Il centrocampista francese continua a fare i conti con un fastidio ai muscoli dell'addome e potrebbe proseguire con un programma di lavoro personalizzato. Al momento, il suo recupero per domenica resta incerto. Lo scrive La Nazione.
💬 Commenti