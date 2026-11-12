Finalmente buone notizie per Atta: il francese torna ad allenarsi (parzialmente) con il gruppo

Nonostante la Fiorentina questo fine settimana non scenderà in campo per via della sosta delle Nazionale, l'edizione odierna del Pentasport ha cercato di fare il punto della situazione in casa viola. E secondo quanto riportato dall'emittente, in pochissimi giorni il tecnico gigliato Paolo Vanoli potrebbe ritrovare il sorriso.

Atta strappa un sorriso a Vanoli

Il motivo? La grande notizia di oggi riguarda Arthur Atta che, dopo settimane di lavoro personalizzato, questo pomeriggio, anche se in parte, è tornato ad allenarsi con i suoi compagni: il giocatore ha infatti ripreso a svolgere una parte delle esercitazioni in gruppo, un primo passo verso il pieno recupero. Torna con i compagni a quasi due mesi dalla sua ultima apparizione con la Fiorentina, ovvero la partita del 20 settembre contro il Napoli: quella la sua ultima presenza in maglia viola prima del sovraccarico strutturale all’addome che lo ha tenuto ai box per settimane. Nel mirino di Paolo Vanoli, ed in generale di tutta la Fiorentina, c’è la gara alla ripresa dopo la sosta contro il Monza: è quella la data in cui il centrocampista francese dovrebbe tornare almeno tra i convocati.

La volontà della Fiorentina è chiara: nessuna fretta con il francese

E' chiaro che la problematica che affligge il giocatore viola non è banale, e per questo resterà sotto osservazione per tutto il resto della prossima settimana: si continuerà a valutarlo giorno per giorno, anche se gli ultimi aggiornamenti sembra essere appunto positivo. Resta da sottolineare che, venendo da una situazione in cui Atta venne forzato per farlo tornare in campo, prima di avere la certezza che possa tornare tra i convocati si aspetta di capire quale siano le risposte sul campo del ragazzo. E per tutto questo per sapere quale sarà il suo destino servirà comunque aspettare la prossima settimana quando tutti i nazionali saranno tornati e Vanoli inizierà a preparare la sfida contro i Brianzoli: se il francese risponderà positivamente agli stimoli del campo tornerà, in caso contrario si allungheranno ulteriormente i tempi.