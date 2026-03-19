Palladino saluto la Champions e l'Italia si fa superare anche dal Portogallo nel ranking UEFA

Un'ulteriore mazzata per il ranking UEFA dell'Italia. L'eliminazione dell'Atalanta dalla Champions League per mano del Bayern Monaco ha fatto scivolare il nostro Paese al quinto posto, facendosi sorpassare da un Portogallo rilanciato dai successi di Sporting Lisbona e Braga che sono approdate ai quarti rispettivamente di Champions ed Europa League.

Posto extra in Champions? Utopia

L'Italia peraltro si trova al momento distante 1540 punti dal secondo posto, occupato dalla Spagna, che consentirebbe di acquisire il posto extra in Champions nella prossima stagione. Un'impresa che, senza più rappresenti nella massima competizione europea, per il nostro Paese si prospetta sostanzialmente impossibile a meno di clamorose combinazioni e con le vittorie di Fiorentina in Conference e di una tra Bologna e Roma in Europa League.