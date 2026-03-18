Arsenic: "Dobbiamo stare attenti a non pagare l'emozione della partita. Faremo tutto il possibile per passare il turno"

Il difensore centrale del Rakow Zoran Arsenic ha analizzato l'imminente match fra la Fiorentina e i polacchi, valido per gli ottavi di finale di Conference League, durante la conferenza stampa pre-partita.

La motivazione

“La motivazione non ci manca mai - ha detto il difensore croato - anzi in una partita così dovremo stare attenti a non essere troppo motivati per non pagare l'emozione. Faremo tutto il possibile per superare il turno e il fatto che lo stadio sarà tutto esaurito rappresenterà sicuramente un aiuto per noi.

La Fiorentina

“La Fiorentina è una squadra votata all’attacco, quindi dovremo esprimerci bene come collettivo, perché questa è la nostra forza e dovremo dimostrarlo anche domani”.