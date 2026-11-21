Si è da pochi minuti conclusa Parma-Roma, partita delle 18 di questo sabato della 12°giornata di Serie A, con i giallorossi che hanno liquidato la partica con un secco 1-5, mettendo sempre più a rischio la panchina di Alberto Gilardino

La partita

La sblocca nel primo tempo la formazione di Gasperini al 39' grazie a una giocata di alta scuola di Malen, che aggancia splendidamente un cross di Lulli e insacca. In avvio di ripresa, al 54', il Parma trova il momentaneo pareggio con Elphege, abile ad approfittare di un errore difensivo e a superare Svilar in contropiede. La reazione della Roma è però devastante: al 68' Malen firma il raddoppio sfruttando un errato disimpegno della retroguardia emiliana. Passano pochi minuti e al 71' Rodrigo Mora cala il tris su assist imbeccato dalla catena offensiva. Al 77' l'attaccante olandese sigla la sua personale tripletta concretizzando l'ennesimo assist dell'imprendibile Wesley. Finita qui? Macché! Al 90' Malen trova il suo quarto gol di giornata, fissando il punteggio finale sul 1-5. Notte fonda per il Parma di Gilardino, sempre più a rischio esonero.

La nuova classifica

La nuova classifica di Serie A: Lazio 32, Roma 30, Inter 28, Como 26, Milan 24, Frosinone 20, Juventus 18, Bologna 17, Cagliari 16, Napoli 15, Torino 14, Atalanta 14, Genoa 13, Lecce 10, Fiorentina 9, Sassuolo 8, Monza 7, Venezia 6, Udinese 5, Parma 5.