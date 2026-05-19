Graziani: "Nessuno alla Fiorentina ha fatto il furbo o il lavativo. Semplicemente le cose non sono andate bene"

A Radio Sportiva ha parlato l'ex Fiorentina Ciccio Graziani, intervenendo sul passato e sul futuro della società viola, oltre alla partita vinta contro la Juventus.

Sul passato

“Per me la Fiorentina quest'estate aveva operato benissimo: si era rinforzata anche davanti. Eravamo tutti convinti che potesse fare una stagione molto positiva. Aveva fatto bene con Palladino. Il ritorno di Pioli aveva riportato felicità. È andato tutto al contrario, ma non sappiamo perché: nessuno lo ha capito, nemmeno a Firenze. Anche io sono convinto che nessuno abbia fatto il furbo o il lavativo: tutti hanno lavorato al massimo, ma le cose non sono andate bene con Pioli”.

E sul futuro

“Poi con Vanoli le cose sono cambiate. La vittoria contro la Juventus è stata stupenda: la Fiorentina ha vinto meritatamente contro i bianconeri. Adesso si aprirà un nuovo corso, con una mezza rivoluzione. Vediamo se la Viola tornerà competitiva”.