Njie può gioire: arriva la chiamata tanto attesa

Ora è ufficiale: arriva la prima chiamata con la Nazionale maggiore della Svezia per Alieu Njie! Il classe 2005 della Fiorentina, attaccante reduce da due gol in due partite con la squadra viola ad Atalanta e Sassuolo, ha ricevuto la convocazione del ct degli scandinavi Potter.
Le parole del giocatore viola
Dopo aver giocato con l'Under 21 svedese, ora Njie sale di livello. Il giocatore viola, arrivato in prestito oneroso con obbligo di riscatto dal Torino, si era espresso a proposito dell'opportunità di una sua chiamata coi ‘grandi’ di recente… ed ora è stato accontentato.
Le due partite
Njie sarà impegnato con la Svezia in Nations League, per le sfide contro la Bosnia Erzegovina il 14 novembre a Stoccolma e il 17 novembre a Wroclaw, contro la Polonia.
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