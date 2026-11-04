Hamad: "Njie ha qualità che potrebbero portarlo a giocare nei migliori club europei"

A breve verranno resi noti i convocati della Svezia per le partite di Nations League contro Bosnia-Erzegovina e Polonia. E questa volta nella lista dovrebbe comparire anche il nome dell'attaccante della Fiorentina, Alieu Njie.

Chi è convinto di questa ipotesi e Jiloan Hamad, ex calciatore svedese, esperto di TV4: “Mi piace, penso che abbia fatto bene alla Fiorentina - ha detto a Bollklubben - È un ottimo giocatore”.

Qualità da top club

Poi prosegue: “Ho fiducia in lui. Ha le qualità che potrebbero portarlo a giocare nei migliori club dei cinque principali campionati europei”.

Due reti di fila

Nel frattempo Vanoli ha fatto di lui uno dei titolari della squadra ottenendo risultati in cambio, dato che è andato a segno nelle ultime due partite ed è stato eletto mvp della partita contro il Sassuolo.