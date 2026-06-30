Carli: “Fazzini deve fare di più e dimostrare di valere la Fiorentina... altrimenti significa che non è adatto a certi livelli”

Marcello Carli, direttore sportivo del Benevento, era tra i presenti a Rimini per l'apertura del calciomercato estivo 2026 ed ha parlato Tuttomercatoweb.com, soffermandosi anche su Jacopo Fazzini, passato dagli azzurri alla Fiorentina la scorsa estate.

‘Complesso il salto da Empoli a Firenze’

"Il passaggio dall’Empoli a un club di livello più alto è sempre difficile inoltre ha preso una delle annate più difficili della Fiorentina nella storia recente con un disastro sfiorato”.

‘Dovrà fare di più, altrimenti…’

“Fazzini però ha delle qualità importanti e quest’anno, con un ambiente diverso, dovrà provare a fare qualcosa di più. Deve dimostrare di poter stare a questo livello, altrimenti vorrà dire che non è adatto per la Fiorentina".