Montella intanto rischia grosso: la Turchia è la prima eliminata dai Mondiali e l'ex Viola è sulla graticola

Ci si aspettava ben altro, in questo Mondiale 2026, dalla Turchia, vista inizialmente come una delle possibili outsider del torneo. la squadra di Vincenzo Montella, invece, è incappata in due sconfitte nelle prime due partite del girone, perdendo sia all'esordio contro l'Australia sia contro il Paraguay, e ponendo di fatto anticipatamente la fine ai suoi Mondiali.

Montella nel mirino della critica

Al centro delle critiche ci è inevitabilmente finito Montella, con l'ex tecnico della Fiorentina nel mirino dei social per la mancanza di gol dei suoi ("Sessantacinque tiri e zero gol in due partite, mai vista una cosa del genere in trent'anni", queste le sue parole a caldo) e l'incapacità di leggere la partita in corsa.

Destino segnato

Il futuro dell'Aereoplanino sembra infatti scritto: secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, la Federazione turca sta prendendo tempo per valutare la posizione del proprio tecnico, che ha ribadito di non volersi dimettere, ma la sensazione è che l'avventura di Montella alla guida della Turchia sia arrivata alla conclusione.