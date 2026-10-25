Bucchioni: "Voglio pensare positivo, ho visto maggiore compattezza oggi. Non mi sono piaciute le sostituzioni"

Enzo Bucchioni, noto giornalista, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno per commentare la sconfitta rimediata dalla Fiorentina contro l'Inter, l'ennesima di una stagione fin qua allucinante.

“Voglio pensare positivo”

Queste le sue parole: "Anche oggi ho visto tante cose che non vanno, ma voglio pensare positivo: ho visto compattezza nella squadra, abbiamo chiuso l'Inter senza andare nel panico come nelle ultime gare. Sei andato in vantaggio con il gol della domenica, ma poi non mi sono piaciute le sostituzioni

Sui cambi

Il giornalista ha poi proseguito: “Avrei inserito Goncalves come falso nueve, non avevi centrocampisti e avevi troppi esterni e pochi nel mezzo. Perché inserire Dodò? Non ti dà alcuna mano in fase difensiva: dietro il problema è nato dall'uscita di Pongracic, Viery che è ancora acerbo”.