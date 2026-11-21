La formazione ufficiale della Fiorentina Primavera: senza Croci, Andreazzoli si affida a Jallow e Forte. Si rivede Bonanno
Un'assenza pesante quella di Federico Croci, che mancherà per tutto il Mondiale U17 dalle gare della Primavera di Andreazzoli, oggi impegnata a Monza. Il tecnico gigliato ha scelto comunque un tridente, con Jallow da riferimento centrale e la coppia Forte-Pietropaolo ai suoi lati. A centrocampo si rivede invece Bonanno da titolare, dopo un'assenza che andava avanti ormai da metà settembre.
L'undici ufficiale
Questa dunque la formazione scelta da Aurelio Andreazzoli:
Fei; Martini, Melani, D. Beldenti, Boskovic; Bonanno, Cianciulli, Atzeni; Pietropaolo, Jallow, Forte.
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