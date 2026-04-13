Giusy Meloni: "I giocatori migliori da intervistare sono i portieri, perché sono schietti. Il mio preferito è stato De Gea"

Giusy Meloni, conduttrice televisiva oggi tra i ranghi di Dazn in qualità di bordocampista, è stata intervistata durante il podcast ‘Alziamo i Toni’ condotto proprio da Luca Toni, ex attaccante della Fiorentina. Tra gli spunti, una citazione anche a un giocatore attualmente in viola, quale David De Gea.

Sulle interviste

“I giocatori migliori da intervistare sono i portieri, perché dicono quello che pensano veramente, mentre i giocatori di movimento sono più sostenuti, diplomatici, sempre con le solite risposte. I portieri invece si rilassano: quello che mi è piaciuto di più è stato De Gea, ma ricordo anche Di Gregorio".

Rifiuti

E inoltre: "Quando i calciatori finiscono le partite in inverno, vorrebbe solo andarsene sotto la doccia, invece sono costretti a venire a parlare con me e mi è capitato che qualcuno si volesse rifiutare: Anguissa ad esempio non aveva molta voglia di rimanere, ma lo hanno costretto. Ho dovuto fare molto velocemente”.