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Corriere Fiorentino: Una decisione fondamentale che verrà presa soloa all'ultimo...

Redazione /
Corriere Fiorentino

Due le pagine sulla Fiorentina presenti all'interno del Corriere Fiorentino.

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Il titolone dell'apertura è: “Notte per la salvezza”. Sottotitolo: “Scontro diretto allo stadio Zini, per i viola è la partita più importante dell’anno L’ondivaga squadra di Vanoli dovrà cambiare passo: sarà una gara di nervi”. 

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Sulla squadra: “Kean torna tra i convocati,ma per la maglia da titolare si decide solo all’ultimo”. Sottotitolo: “Ieri l’attaccante in gruppo. Parisi in vantaggio su Harrison”. In taglio basso infine un commento: “C'è da fare un ultimo sforzo di realismo”. 

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