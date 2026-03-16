Corriere Fiorentino: Una decisione fondamentale che verrà presa soloa all'ultimo...
Due le pagine sulla Fiorentina presenti all'interno del Corriere Fiorentino.
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Il titolone dell'apertura è: “Notte per la salvezza”. Sottotitolo: “Scontro diretto allo stadio Zini, per i viola è la partita più importante dell’anno L’ondivaga squadra di Vanoli dovrà cambiare passo: sarà una gara di nervi”.
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Sulla squadra: “Kean torna tra i convocati,ma per la maglia da titolare si decide solo all’ultimo”. Sottotitolo: “Ieri l’attaccante in gruppo. Parisi in vantaggio su Harrison”. In taglio basso infine un commento: “C'è da fare un ultimo sforzo di realismo”.
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