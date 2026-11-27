Sarà un mercato movimentato in casa Fiorentina quello di gennaio. Come riporta il Corriere dello Sport-Stadio al momento le priorità rimangono innesti in difesa e a centrocampo, per puntellare reparti non al top.

Capitolo portiere

Intanto si pensa anche al capitolo portiere. La Fiorentina nelle scorse settimane ha seguito Santiago Beltran del River Plate con insistenza e molto dipenderà dalla sua scelta se rinnovare o no con i biancorossi. La Fiorentina non è la sola su di lui, con la leadership di De Gea che sarà ufficialmente messa in discussione. Si guarda ovviamente anche in casa Avellino, dove Martinelli sta facendo molto bene in prestito.

Due esuberi

Sono due li esuberi in scadenza a giugno 2027: Dodo e Sottil. Il primo aspetta un'offerta che lo convinca, in alternativa da febbraio può accodarsi con un nuovo club a zero. Sottil è da tempo fuori dal progetto tecnico e se ne andrà da svincolato.