Pellegrino: "L'esultanza alla Batistuta ispirata da Lezzerini ma c'è un abisso tra di noi"

E' il secondo momento in stagione in cui Mateo Pellegrino infila due reti in gare consecutive. L'argentino a DAZN ha commentato così l'esultanza con la mitraglia, ripresa da un certo Gabriel Omar Batistuta.

"E’ bello essere primatista sui gol di testa, ne avevamo parlato. L’esultanza alla Batistuta? Ne avevamo parlato con Lezzerini, poi oggi ho visto qualche video delle sue esultanze e mi è venuto spontaneo farla. Mi manca davvero tanto per essere come lui ovviamente, c’è un abisso ancora tra noi".