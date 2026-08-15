La Roma viene rimontata dal Dortmund e pareggia l'ultima amichevole prima dell'esordio con laFiorentina

È da pochi minuti terminata Roma-Borussia Dortmund, ultima amichevole dei giallorossi prima dell'esordio stagionale in Serie A con la Fiorentina.

La partita

La partita è terminata sul risultato di 2-2: dopo dieci minuti la Roma si trovava già in vantaggio di due reti, grazie ai gol di Dybala e Cristante, per poi subire la rimonta del Borussia, a segno con Ryerson e Guirassy. Nel secondo tempo, nonostante le occasioni da entrambe le parti, il risultato non si è più modificato, con la partita che è quindi terminato in pareggio.

Il probabile undici anti Fiorentina

Questa la formazione della Roma, probabilmente vicino all'undici che Gasperini deciderà di mandare in campo all'esordio contro la Fiorentina: Svilar, Ndika, Mancini, Hermoso, Rensch, Cristante, El Aynaoui, Lulli, Dybala, Malen, Soule.