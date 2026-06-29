Il Salotto del Calcio in onda stasera: l'ultima puntata prima della pausa estiva

Questa sera alle ore 21 torna su TVL Toscana, Canale 14, Il Salotto del Calcio, trasmissione sportiva condotta dal giornalista Marco Mordini, tifoso viola e da sempre al seguito delle squadre giovanili della Fiorentina. Sarà l'ultima puntata prima della pausa estiva.

La puntata di stasera

Nella puntata di stasera si parlerà dell'imminente inizio del mercato estivo, che ha visto la Fiorentina già impegnata tra entrate, uscite e obiettivi.

Gli ospiti

Presentano Marco Mordini e Alessia Lotti. Tra gli ospiti saranno presenti l'allenatore del Sassuolo Primavera Emiliano Bigica, il Responsabile tecnico territoriale della FIGC Valentino Vaselli, assieme alla Responsabile dello Sviluppo FIGC Ariele D'Angelo, e Cristiano Sani, Collaboratore Tecnico e osservatore territoriale per l'Empoli. A leggere i messaggi del telespettatori ci sarà Laura Puggelli.