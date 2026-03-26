Kean: "Per un attaccante è importante non abbassare la testa e provarci sempre. Il gol mi rende ancora più carico"

L'attaccante della Fiorentina Moise Kean ha parlato alla Rai nel post gara di Italia-Irlanda del Nord, partita vinta 2-0 dagli Azzurri e nella quale ha segnato una rete e avuto anche altre occasioni per rimpinguare il personale bottino.

‘Menomale che è arrivato un bel gol’

“Era importante restare lucidi, ora puntiamo alla seconda partita che è molto più importante. La vittoria ci darà la forza per andare avanti. Per un attaccante è fondamentale continuare a provarci anche se sbagli, senza abbassare la testa, fino all'ultimo ci ho provato, menomale che è arrivato un bel gol”.

‘Sono ancora più carico’

"Il pubblico ci ha spinto tanto, quello che ci serviva, è sempre bello giocare davanti ai tifosi, dà emozione. Sono ancora più carico per martedì prossimo, siamo un ottimo gruppo e l'abbiamo dimostrato anche oggi".