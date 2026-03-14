L’Inter frena con l’Atalanta: 1-1 a San Siro. Nerazzurri attesi ora dalla Fiorentina al Franchi. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

A San Siro termina in parità la sfida tra Inter e Atalanta. L’1-1 finale rallenta la corsa dei nerazzurri, che non riescono ad allungare in classifica e tengono aperta la lotta per il vertice.

La partita

L’Inter parte bene e trova il vantaggio con Esposito, bravo a sbloccare il risultato nella prima parte di gara. La squadra di casa prova poi a gestire il ritmo del match, ma l’Atalanta resta in partita e nel finale trova il pareggio. All’82’ è Krstovic a firmare l’1-1 che gela San Siro e fissa il risultato definitivo.

Nel complesso è stata una gara equilibrata, con l’Inter che ha provato a controllare il gioco e l’Atalanta capace di restare compatta e colpire nel momento decisivo. Un punto a testa che muove la classifica ma lascia qualche rimpianto soprattutto ai nerazzurri.

Il campionato però resta apertissimo: il Milan, impegnato domani, potrebbe approfittarne per accorciare la distanza e portarsi a cinque punti dalla vetta. Nel prossimo turno l’Inter sarà attesa da una trasferta delicata al Franchi contro la Fiorentina.

La classifica

La nuova classifica di Serie A: Inter 68, Milan 60, Napoli 56, Como 51, Roma 51, Juventus 50, Atalanta 47, Bologna 39, Sassuolo 38, Lazio 37, Udinese 36, Parma 34, Torino 33, Genoa 30, Cagliari 30, Lecce 27, Fiorentina 25, Cremonese 24, Verona 18, Pisa 15.