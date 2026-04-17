Che partita di Nzola, gol e assist per l'ex viola. E il Como inciampa in zona Champions. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A
Si è da poco concluso l'anticipo delle 18:30 di questo venerdì di Serie A, Sassuolo-Como. E il risultato lascia decisament sorpresi, visto il 2-1 in favore dei padroni di casa.
Colpaccio del Sassuolo, sulle spalle di un ottimo Nzola
Fin da subito la squadra di Fabregas non sembra nella sua miglior versione, con tanti errori in mezzo al campo che favoriscono i neroverdi. Piano piano emerge l'ex Fiorentina M'bala Nzola, sorprendentemente titolare e particolarmente incisivo. Suo l'assist per Volpato, nel micidiale contropiede -chiuso da un bel pallonetto- che porta avanti i neroverdi. Raddoppio immediato, firmato proprio da Nzola su grande assist di Lauriente. Un colpo di testa rocambolesco di Nico Paz in chiusura di prima frazione riapre i giochi, ma gli ospiti continuano a faticare durante tutta la ripresa. Solo un pallonetto del numero 10 argentino, fermato da un gran riflesso di Turati, fa tremare il Sassuolo di Grosso, che poi porta in fondo il risultato e vince meritatamente. Frena dunque il Como, che inciampa nella corsa alla zona Champions rimanendo a -2 dalla Juve.
La nuova classifica: ko pesante per il Como
La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 75, Napoli 66, Milan 63, Juventus 60, Como 58, Roma 57, Atalanta 53, Bologna 48, Lazio 44, Udinese 43, Sassuolo 42, Torino 39, Genoa 36, Parma 36, Fiorentina 35, Cagliari 33, Lecce 27, Cremonese 27, Verona 18, Pisa 18.