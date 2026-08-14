Trevisani: "Estasiato dal mercato di Paratici. Ad oggi sei squadre partono davanti alla Fiorentina"

Il mercato della Fiorentina non poteva passare inosservato. Sarà poi il campo a dare il suo verdetto, ma la campagna acquisti condotta da Fabio Paratici (e non ancora terminata) è stata promossa a pieni voti dalla totalità degli addetti ai lavori.

“La Fiorentina la vedo settima”

Non fa eccezione il giornalista e telecronista Riccardo Trevisani, che ha parlato così negli studi di Sport Mediaset: “I viola hanno fatto dei bei colpi, sono realmente estasiato dal mercato di Paratici. Al momento vedo la Fiorentina al settimo posto in classifica, davanti all'Atalanta ma dietro a Inter, Napoli, Juventus, Como, Milan e Roma”.