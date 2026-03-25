"Vanoli ha commesso degli errori in passato, ma dopo una prestazione come quella con l'Inter non si può parlare dei cambi"

Il giornalista Alberto Polverosi è intervenuto a Lady Radio per commentare i cambi effettuati da Vanoli nel finale della partita con l'Inter, oggetto di discussione anche in conferenza stampa: “Ognuno può pensarla come vuole, ma la Fiorentina ha giocato un'ottima partita e questa è una novità. Per la prima volta in questo campionato i viola hanno tenuto testa a una avversario che ha 40 punti in più, e su questo bisogna concentrarci”.

“Vanoli ha sbagliato, ma stavolta…”

Poi ha aggiunto: “Vanoli ha azzeccato la formazione, eppure ci si sofferma solo sui cambi degli ultimi cinque minuti. In alcune partite ha commesso degli errori ma stavolta, francamente, non ha sbagliato niente di evidente. La Fiorentina, anzi, ha giocato e costruito più dell'Inter”.