Nel corso della scorsa stagione è arrivata la svolta per il centrocampista della Fiorentina, Cher Ndour, che ha segnato 7 reti e che ha trovato confidenza in se stesso cammin facendo.

“Vanoli mi ha dato fiducia”

“Quando facevamo le gare a fine allenamento tutti mi dicevano che ho una bella sassata - ha raccontato Ndour a La Gazzetta dello Sport - Il mister (Vanoli ndr) mi ha dato fiducia, ora voglio diventare più decisivo, fare assist e rischiare di più la giocata”.

“Pogba idolo”

Il suo idolo giovanile? E' presto detto: “Cristiano Ronaldo per mentalità, ma nel mio ruolo ho sempre amato Pogba. Giocatore fantastico”.

“No alla Juve, in quel momento…”

Eppure ha detto no alla Juventus a 13 anni: “Non mi pento mai delle scelte che faccio. In quel momento era giusto restare all'Atalanta, dove ero entrato nel vivaio a 10 anni. Ero troppo piccolo per trasferirmi in convitto. La Juventus poi l'ho battuta ai rigori in semifinale di Youth League col Benfica e quest'anno ho segnato allo Stadium: la gioia più grande insieme alla rete all'Inter, forse un pizzico in più per la rivalità storica tra le tifoserie”.