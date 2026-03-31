Flachi: “Non credo il futuro di Fortini sarà in viola. Se Parisi ha cambiato la Fiorentina c’è un problema, perché…”

L’ex attaccante viola Francesco Flachi ha spaziato tra alcuni temi di casa Fiorentina a Toscana TV, concentrandosi soprattutto su vari singoli della rosa a disposizione di Paolo Vanoli.

‘Dopo l’Italia, Kean deve salvare la Fiorentina’

“Spero Kean non pensi troppo al Mondiale, perché può essere un rischio sotto ogni aspetto, anche fisico. Se va al Mondiale lo fa anche per merito della Fiorentina, della quale deve essere rispettoso, portando il nome della Viola in alto. Possibile che si sia risparmiato nelle ultime gare in vista del playoff dell’Italia, speriamo che tutto vada bene e sia un’iniezione di fiducia per lui. Il prossimo step per lui è salvare la Fiorentina, poi la vetrina del Mondiale, speriamo, che può innalzarne anche il valore”.

’Ho stima di Parisi, ma chi dovrebbe fare la differenza…’

“Dopo tante buone gare di fila, e la partita con l’Inter che ha dato entusiasmo, la Fiorentina ha ristaccato la spina per la sosta e non ci voleva, dovrà subito riaccendersi. Col Verona sarà una finale, serve rimettere in campo la mentalità vista nell’ultimo periodo. Lo spogliatoio? O c’è o non c’è. Occorre un patto affinché i calciatori portino la Fiorentina alla salvezza. Ho stima di Parisi, ma se ha cambiato la Fiorentina, c’è un problema alla base di tutto. Chi dovrebbe fare la differenza, dov’è?”.

Infine, sul possibile futuro di Fortini, in bilico a Firenze: “Se si credeva in lui, avrebbe giocato di più. La gestione del rinnovo, poi, è stata sbagliata, occorre scendere a compromessi e non sarà facile. Non credo che farà parte della Fiorentina del futuro”.