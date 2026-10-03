Amerini: "La Fiorentina è più forte del Genoa, ma De Rossi ha bisogno di punti. Vanoli ha un obiettivo chiaro, Pellegrino..."

Questo pomeriggio l'ex difensore della Fiorentina Daniele Amerini ha avuto modo di dire la sua . Questo un estratto delle sue considerazioni al Pentasport:

“Sabato prossimo la Fiorentina è attesa da una sfida in trasferta contro un squadra in grande difficoltà, che dovrà fare risultato in tutti i modi. Oltretutto sappiamo come Marassi sia un campo molto difficile, e non solo per la Fiorentina. La Fiorentina ha tanti giocatori in nazionale, e da questo punto di vista sicuramente loro avranno avuto piu tempo per preparare la partita: ma i valori restano e noi siamo più forti”.

“Sono convinto che in queste settimane Vanoli avrà lavorato molto sulla parte fisica”

Ha anche aggiunto: “Allo stesso tempo però Vanoli ha avuto la possibilità di lavorare molto sul campo, dimostrando di voler migliorare la forma fisica della sua squadra: ricordiamoci che in queste due settimana hanno svolto doppie sedute di allenamenti tutti i giorni. La parte fisica è stata una dei segreti del tecnico che lo scorso hanno ha permesso alla Fiorentina di salvarsi in tranquillità: da quel punto di vista Vanoli credo li abbia preparati molto bene. E credo che quest'anno sarà la stessa cosa".

"Tiago Gabriel sta facendo molto bene, ma non bisogna avere fretta"

Ha poi detto la sua sull'interessamento della Fiorentina per Tiago Gabriel, e sulla situazione del reparto difensivo viola: “Andrei un po' con cautela su questa tipologia di giocatori. Tant'è che negli anni passati abbiamo spesso visto arrivare alla Fiorentina calciatori da club abituati a lottare in zone per non retrocedere, penso allo stesso Pongracic che potrebbe essere ceduto a gennaio per far spazio a Tiago Gabriel. Sta facendo bene, sì, è un buon giocatore, ma attenzione. In tanti che abbiamo preso da Venezia, Lecce, Parma, messi poi in una realtà com'è Firenze, hanno fatto fatica. Se poi i dirigenti della Fiorentina pensano che Gabriel sia un buon acquisto non si può fare altro che fidarsi”.

“Alla fine Pellegrino si conquisterà i posto”

Ha poi concluso parlando del ballottaggio tra Beto e Pellegrino: “Penso che tra i due alla fine sarà Pellegrino a spuntarla. Questo perchè come numeri alla fine porterà alla Fiorentina molti piu gol di Beto. E' anche vero che in certe partite Beto possa diventare piu funzionale al modo nel quale la Fiorentina si troverà a giocare. Con l'argentino la Fiorentina deve essere brava a portare tanti palloni in area, con Beto invece si può giocare anche in contropiede. Sono convinto che alla fine del campionato 12/15 reti Pellegrino possa garantirli”.