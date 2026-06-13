La fissa della famiglia Commisso: risalire sì ma con gli italiani. Ecco l'ipotesi Cancellieri-Koleosho e Kean... intriga ancora

Interessa più una riscossa nei risultati o il benedetto mantra dell'italianizzazione in casa Fiorentina? Non è ben chiaro quale concetto abbia la priorità ma sicuramente la fissa, il feticismo, per gli italiani in rosa non sembra destinato ad abbandonare il Viola Park, come riportato dal Corriere dello Sport. La rosa viola abbonda già di ‘talenti’ autoctoni, uno solo dei quali realmente nel giro della Nazionale, almeno quella che si è giocata il pass per i Mondiali ed è Moise Kean. L'attaccante e la sua voglia di rivalsa, intrigano ancora l'ambiente viola.

E le prime candidature dal mercato seguono tutte lo stesso filone: italiani, italiani, italiani. Da qui l'interesse complicato per Ruggeri e quelli più realistici per Luca Koleosho e Matteo Cancellieri, 2004 e 2002 che potrebbero andare a occupare slot sulle fasce che erano di Solomon e Harrison, discreti giocatori ma col difetto di non aver passaporto italiano.