Il calvario di Kean, ci rivediamo nel 2027? La Fiorentina l'ha ceduto al momento giusto

Il ritorno in campo di Moise Kean si allontana ancora. Come avete potuto leggere ieri, l’attaccante del Como si è sottoposto a un trattamento alla tibia presso l’Istituto Cugat di Barcellona. La procedura è riuscita e il club ha indicato cinque settimane di recupero, con valutazioni quotidiane legate all’evoluzione clinica, ma nell'ipotesi più pessimistica, il rientro potrebbe essere fissato addirittura ad inizio 2027.

Difficoltà che partono da lontano

Il problema alla tibia sinistra rappresenta un tormento ricorrente per l’ex Fiorentina: le difficoltà risalgono alla stagione 2023-24 alla Juventus e sono legate a una vecchia cicatrice ossea, tornata a infiammarsi dopo nuovi traumi contusivi. Un fastidio che aveva già condizionato il finale della sua esperienza a Firenze dove è rimasto fuori negli ultimi due mesi dello scorso campionato.

La situazione si è complicata nuovamente durante gli impegni di ottobre con la Nazionale.

Tempi giusti

Alla luce di tutto questo c'è da sottolineare il fatto che, almeno stavolta, la Fiorentina ha scelto le tempistiche giuste per la sua cessione. Semmai ci sarebbe da discutere sulle scelte prese per la sua sostituzione, ma questo, almeno adesso, è un altro paio di maniche.