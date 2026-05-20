"Hangover Viola", stasera la nuova puntata su YouTube, Facebook e Instagram. Ospite Arturo Leoncini

Dopo la sosta per le Nazionali questa sera alle ore 21.30 torna con una nuova puntata Hangover Viola, la trasmissione targata Fiorentinanews.com dove si affronteranno gli ultimi temi di casa Fiorentina con i nostri redattori e vari ospiti. In questa puntata parliamo del futuro della panchina viola, con le voci che in questi giorni si rincorrono tra la conferma di Vanoli e l'arrivo di un nuovo tecnico.

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Parteciperanno i nostri redattori e un gradito ospite, il giornalista Arturo Leoncini. Conduce Giulio Dispensieri. La puntata andrà in onda in diretta streaming in contemporanea sul nostro canale YouTube e sulle nostre pagine Facebook e Instagram. Ovviamente potrete commentare e ricevere le nostre risposte in tempo reale.

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